Koning Willem-Alexander brengt in juli bezoek aan Oude Pekela

Koning Willem-Alexander brengt op 2 juli een bezoek aan Oude Pekela, onderdeel van de gemeente Pekela. Tijdens dat bezoek staat de manier waarop de gemeenschap de leefomstandigheden in de buurt wil verbeteren en wil omgaan met sociaaleconomische en maatschappelijke uitdagingen centraal, aldus de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) donderdag.

Oude Pekela ligt in Groningen en telt ongeveer 7700 inwoners. Pekela is de kleinste gemeente van de provincie. Het bezoek van Willem-Alexander begint bij de brug De Wedderklap, waar hij vertegenwoordigers van de Dorpscoöperatie Pekela ontmoet. Die bestaat uit inwoners, lokale bedrijven en onderwijsinstellingen. De coöperatie heeft een plan opgesteld om 28 van de 34 bruggen over het Pekelder Hoofddiep te behouden die wegens te hoge onderhoudskosten zouden worden weggesaneerd. De koning spreekt met hen onder meer over het belang van de bruggen.

Aansluitend bezoekt Willem-Alexander een skatepark. Daar spreekt hij met jongeren en een jongerenwerker over deze ontmoetingsplek, opgroeien in Oude Pekela en hun toekomstdromen. Vervolgens krijgt de koning een rondleiding bij Dun Agro Hemp Group, een bedrijf dat zich richt op de teelt en verwerking van vezelhennep.

Willem-Alexander sluit zijn bezoek aan Oude Pekela af in Multifunctioneel Centrum De Binding. Het dorpshuis biedt de inwoners diverse activiteiten op het gebied van sport en cultuur. De koning woont meerdere sportactiviteiten bij, zoals volleybal, korfbal, badminton en kabouterjudo (judo voor kleine kinderen). Ook spreekt hij met vrijwilligers over het verenigingsleven.