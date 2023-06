Koning Willem-Alexander brengt werkbezoek aan Chemelot in Geleen

Koning Willem-Alexander heeft vrijdagmiddag doorgebracht in Limburg. De koning bracht in het kader van de productie van waterstof een bezoek aan de Brightlands Chemelot Campus en Chemelot in Geleen.

De koning kreeg tijdens zijn bezoek onder meer uitleg over de verschillende processen rondom duurzame waterstof voor chemie en sprak met experts en vertegenwoordigers van bedrijven. Ook kreeg Willem-Alexander een rondleiding langs de expositieruimte op de campus en het plasmalab van onderzoeksinstituut Brightsite en de Universiteit Maastricht.

De koning werd aansluitend met een bus rondgeleid langs verschillende fabrieken op het terrein van Chemelot waaronder de OCI ammoniakfabriek en de hydrotreater van Sabic.

Willem-Alexander brengt vaker werkbezoeken waarbij waterstof centraal staat. Ook in de podcast Door de ogen van de Koning besteedde hij aandacht aan het onderwerp. Hij zei daarin onder meer dat waterstof op allerlei manieren een “hele belangrijke rol” kan spelen in onze schone energievoorziening in de toekomst. Volgende week reist de koning naar Spanje om waterstofprojecten te bezoeken.