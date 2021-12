Koning Willem-Alexander en gezin even samen voor feestdagen

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima vieren de feestdagen met hun drie dochters in huis. Prinses Alexia, die in Wales studeert, is voor de kerstdagen naar Nederland gekomen, zo is te zien op een foto die zaterdag door het koninklijk huis is gedeeld.

“De feestdagen zijn in aantocht: even weer samen thuis”, staat geschreven bij een kiekje waarop het hele gezin te zien is. Amalia, Alexia en Ariane staan, met de winterjas aan, naast hun ouders in Paleis Huis ten Bosch.

Alexia studeert sinds september aan het United World College of the Atlantic. Daar zal ze opgaan voor haar Internationaal Baccalaureaat. Het koningspaar zei in november nog geen gelegenheid te hebben gehad om hun dochter op te zoeken in Wales. De school was tot voor kort afgesloten van de buitenwereld om coronabesmettingen tegen te gaan. “Maar we hopen Alexia binnenkort in de buurt te treffen”, zei Máxima toen.