Koning Willem-Alexander en koningin Máxima aangekomen in Zweden

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn aangekomen op de luchthaven van Stockholm. In de Zweedse hoofdstad werd het paar opgewacht door kroonprinses Victoria en haar man Daniel, met wie het koningspaar ook bevriend is.

De koning vloog als copiloot mee in het regeringstoestel. Hij vervoerde onder anderen minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken en minister Ollongren van Defensie. Minister Dijkgraaf Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat sluiten later aan.

Met de aankomst begint het driedaagse staatsbezoek aan het land. De eerste twee dagen zijn de koning en koningin in Stockholm, de laatste dag in Göteborg. Het bezoek staat in het teken van duurzaamheid, innovatie en een groener en economisch sterker Europa.