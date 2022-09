Koning Willem-Alexander en koningin Máxima bezoeken de Peel

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima bezoeken donderdag de Peel in Noord-Brabant. Het streekbezoek, dat langs de gemeenten Deurne, Gemert-Bakel en Helmond voert, staat in het teken van onder meer ontwikkelingen in natuurbehoud, de toekomst van de agrarische sector en innovatief ondernemen.

Zo bezoekt het stel de Deurnsche Peel in Deurne, waar meer wordt verteld over onder meer de transitie van cultuur- naar natuurgrond. Hier wordt ook gesproken over de natuurbranden in de regio. Een paar weken geleden woedde nog een grote brand in de Peel.

Ook wordt tijdens het bezoek stilgestaan bij de invloed van corona op het in 2020 zwaar getroffen gebied. Zo spreekt het koninklijk paar in Gemert-Bakel met onder anderen zorgmedewerkers, een voormalige coronapatiënt en nabestaanden van coronaslachtoffers over hun ervaringen tijdens de pandemie.

In Helmond horen de royals meer over innovatie op de Automotive Campus. Zo maken de koning en koningin een ritje met een zelfrijdende shuttle en vindt een rondetafelgesprek plaats met verschillende ondernemingen die zich richten op innovaties op het gebied van mobiliteit of energie.