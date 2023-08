Koning Willem-Alexander: er is geen verschil tussen stad en land

Koning Willem-Alexander heeft in zijn dankwoord na het streekbezoek aan de Gelderse Vallei opnieuw benadrukt dat er wat hem betreft “geen verschil” is tussen stad en platteland. “Die horen bij elkaar”, zei hij tijdens een toespraak in de tuin van sociëteit Sela van studentenvereniging SSR-W.

“Ik heb het al vaker gezegd, en ik zeg het hier nu opnieuw: voor mij zijn de agrariërs cultuurhistorisch erfgoed en die moeten we behouden”, zei de koning. Hij benadrukte dat steden überhaupt mogelijk waren doordat boeren meer gingen produceren. “Dat moeten we nooit vergeten”, zei hij.

Het koningspaar maakte donderdag een reis langs diverse plekken in de Gelderse Vallei, een gebied in de provincie Gelderland. Hij ging er in Barneveld onder meer in gesprek met pluimveehouders en wandelde langs boerengebied op het Appelpad in Nijkerk. De koning noemde het gebied “het hart van de food valley van Nederland”. “Hier wordt gewerkt aan de toekomst van onze voedselvoorziening en dat moeten we blijven doen als een deel van Nederland en als een deel van onze cultuur.”

De koning sprak in zijn dankwoord ook waardering uit voor de organisatie van het streekbezoek dat “zo vlak na de zomer” plaats heeft kunnen vinden.