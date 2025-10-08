Koning Willem-Alexander feestelijk onthaald in Geervliet

Koning Willem-Alexander is woensdagmiddag feestelijk onthaald in Geervliet, een stadje in de gemeente Nissewaard. Het koninklijk bezoek stond in het teken van het tienjarig bestaan van de gemeente, die in 2015 ontstond na de fusie van Spijkenisse en Bernisse.

De koning werd ontvangen bij het Oude Stadhuis, waar tientallen bewoners hem enthousiast opwachtten. Veel inwoners hadden speciaal voor de gelegenheid de Geervlietse vlag uitgehangen. Ook een groep schoolkinderen, gekleed in oranje, stond te zwaaien. “Wat zien jullie er mooi uit!”, complimenteerde Willem-Alexander de kinderen bij aankomst.

In de raadzaal ging de koning in gesprek met inwoners van Nissewaard. Zij vertelden over de veranderingen sinds de fusie. Een bewoner van Geervliet sprak zijn tevredenheid uit: “Als dit nog gemeente Bernisse was, was het stadhuis waarschijnlijk gesloopt omdat er geen geld was. Nu het onderdeel is van Nissewaard, kon het behouden blijven.” Ook vertelde hij dat de zaal tegenwoordig gebruikt wordt “voor vergaderingen en bruiloften”. “Dat is ook een belangrijke gebeurtenis,” lachte de koning.

De Akkers

Na het tekenen van het gastenboek en een korte rondleiding door de kerk vervolgde de koning zijn bezoek in de wijk De Akkers, een wijk die een minder goede naam heeft in Nissewaard.

De koning sprak met verschillende bewoners, zoals een schooldirecteur, jongerenwerker, buurtfunctionaris en een politieagente over preventie van criminaliteit en gelijke kansen in de wijk. Zo vertelde de directeur dat de school naschoolse sportactiviteiten aanbiedt voor kinderen van wie de ouders geen sportlessen kunnen betalen.

Het bezoek eindigde in de bibliotheek van Spijkenisse, waar Willem-Alexander aanschoof bij een gesprek met gemeenteraadsleden. “Heel erg bedankt voor deze mogelijkheid en heel bijzonder deze fusiegemeente”, sloot de koning zijn bezoek af.