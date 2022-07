Koning Willem-Alexander feliciteert Daphne Deckers met trouwdag

Daphne Deckers werd donderdag enorm verrast toen koning Willem-Alexander arriveerde voor de viering van het 25-jarig jubileum van de Krajicek Foundation. Bij aankomst was het eerste dat de koning tegen de vrouw van Richard Krajicek zei: “Gefeliciteerd met je trouwdag!”. Dat is te zien in een video die Deckers op haar Instagram deelt.

Daarop gaf de koning haar een hand en herhaalde hij zijn wens nog eens. De koning zei daarna dat hij had begrepen dat 7 juli een bijzondere dag was. “7-7, dat is net zoiets als 2-2”, zei Willem-Alexander, verwijzend naar zijn eigen trouwdag op 2 februari. “Verrassing! Hoe leuk is dit op mijn trouwdag”, schrijft Deckers bij de video. “Wat aardig en attent.”

Oud-tennisser Richard Krajicek ontving de koning en liep met hem over de onlangs gerenoveerde playground waar kinderen in de buurt kunnen spelen en waar zij door de organisatie worden gemotiveerd om een gezondere levensstijl te ontwikkelen. Het bezoek van de koning deed de oud-winnaar van Wimbledon veel, zo zei hij in gesprek met het ANP. “Ik ben m’n hele leven al koningsgezind geweest. Dat de koning kon komen vandaag was echt een ongelofelijke eer.” Krajicek noemt het koninklijke bezoek “de kroon op het werk” van zijn Foundation. “Mooier kon de 25 jaar niet gevierd worden dan met een bezoek van de koning.”