Koning Willem-Alexander heeft voorkeur voor dunne frietjes

Koning Willem-Alexander eet liever ‘dunne frietjes’ dan ‘dikke patatten’. Die onthulling deed hij woensdag tijdens een bezoek aan Breda. Ook heeft de vorst volgens Blauw Bloed een voorkeur voor rechte frietjes in plaats van gekrulde.

Willem-Alexander bezoekt het Global Innovation and Support Center van NewCold, een wereldwijde leverancier in het bouwen en exploiteren van geautomatiseerde vrieshuizen voor de voedingsmiddelenindustrie. Tijdens het plenaire programma greep presentatrice Hélène Hendriks haar kans en vroeg de koning hoe hij zijn friet het liefst heeft.

Of Willem-Alexander friet of patat zegt, zei de koning niet. Koningin Máxima onthulde eerder dit jaar tijdens NLdoet dat zij ’team friet’ is. “Het is friet”, verklaarde Máxima toen haar de vraag werd gesteld.