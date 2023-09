Koning Willem-Alexander hoort en ziet verhalen uit coronacrisis

Koning Willem-Alexander heeft vrijdag in Den Bosch teruggeblikt op de coronatijd. De vorst opende de fototentoonstelling Stilstaan bij Corona in het provinciehuis van Noord-Brabant. Daar zag hij in beeld de impact van de crisis en hoorde hij de persoonlijke verhalen achter de expositie.

De tentoonstelling bestaat uit foto’s waarmee Nederlanders stilstaan bij de gevolgen van corona voor iemand in hun omgeving. Voorafgaand aan de opening van de expositie liep de koning een rondje om de portretten van dichtbij te bekijken. Daar sprak hij met onder anderen een vrouw die samen met haar hond was gefotografeerd. De koning zei dat hij zich kon voorstellen dat het beestje “troost” heeft geboden in coronatijd, zo was te zien in de registratie die op NPO 1 werd uitgezonden.

Vervolgens nam de koning plaats in de zaal waar meerdere mensen vertelden over de geportretteerde bij wie zij wilden stilstaan. Ook waren er meerdere optredens.

Coronamoe

Daarna opende Willem-Alexander de tentoonstelling officieel door zelf stil te staan bij iemand en een foto op te hangen. De koning koos voor “alle doelgroepen” die eraan hebben bijgedragen alles “draaiende te houden” in coronatijd. Dat kwam volgens hem “mooi samen” op een foto waarop zorgmedewerkers hard aan het werk zijn terwijl Nederland “coronamoe” was.

De expositie is vanaf komende dinsdag tot en met 15 november gratis te bezoeken. Daarna reist de tentoonstelling verder langs de andere Nederlandse provincies.