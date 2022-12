Koning Willem-Alexander houdt jaarlijkse kersttoespraak

Koning Willem-Alexander houdt zondag, op eerste kerstdag, zijn kersttoespraak vanuit zijn woonpaleis Huis ten Bosch. In de toespraak, die donderdag is opgenomen en om 13.00 uur te zien en te horen is bij de NPO, blikt de koning traditiegetrouw terug op het afgelopen jaar en vooruit op het nieuwe jaar.

Vorig jaar haalde koning Willem-Alexander in zijn toespraak onder meer de coronapandemie aan. Zo zei hij dat de kerst dat jaar “noodgedwongen zoveel soberder en stiller is dan wij allemaal hoopten”. Ook herinnerde hij zich een bezoek aan een ziekenhuis, waar hij sprak met een verpleegkundige over de impact van de pandemie. “Een krachtsinspanning tot op de dag van vandaag van al die fantastische artsen, verpleegkundigen en zorgmedewerkers die maar doorgaan en doorgaan voor onze gezondheid.”

De koning haalde ook andere ontmoetingen aan die hij het afgelopen jaar heeft gehad met “uiteenlopende” mensen. “Ieder van ons heeft zijn eigen verhaal. Wij mensen zijn immers heel verschillend. We kijken op heel verschillende manieren tegen het leven aan”, zo zei hij. “We zijn vrij om te denken en geloven wat we willen. Vrij om ons eigen wereldbeeld te vormen en onder woorden te brengen. Gelukkig maar!”

De toespraak is dit jaar opgenomen in de DNA Salon in Paleis Huis ten Bosch. Het eindejaarsverhaal van de koning is op eerste kerstdag om 13.00 uur te zien op NPO 1 en te beluisteren op NPO Radio 1. Op NPO 2 is de toespraak te zien met een gebarentolk. Vorig jaar keken zo’n 1,6 miljoen naar de jaarlijkse kerstrede van de koning. Dat waren er wat minder dan een jaar eerder, toen er 2,2 miljoen mensen keken.