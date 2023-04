Koning Willem-Alexander: ik kan helemaal niet zingen

Koning Willem-Alexander is naar eigen zeggen geen goede zanger. “Daar ga ik me niet aan wagen. Nee, ik kan helemaal niet zingen”, zei hij vrijdagochtend lachend in een kort gesprek tijdens de speciale Koningsspelen-aflevering van Zappsport op NPO 3.

Koningin Máxima kan volgens de koning wel “ontzettend goed” zingen en hun dochters ook. Willem-Alexander vindt het mooi dat ze daardoor altijd “een instrument” bij zich hebben. “Als je gaat zingen, maak je mensen blij.”

Hoewel de koning zelf niet zingt, luistert hij wel graag naar de zang van anderen. “Er moeten ook toeschouwers zijn, en dat ben ik.”

Willem-Alexander opende de Koningsspelen in een sportcentrum Deventer. Dat deed hij door samen met kinderen op het podium een groot bord te onthullen. De Koningsspelen worden sinds de inhuldiging van de koning in 2013 jaarlijks georganiseerd op basisscholen door het land. Het doel is om het belang van een goed ontbijt en beweging te benadrukken.