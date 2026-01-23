Koning Willem-Alexander in maart naar Aruba

Koning Willem-Alexander reist op 18 maart naar Aruba. De koning brengt het bezoek in het kader van de ‘status aparte’ die het eiland in 1986 kreeg, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst vrijdag. Het bezoek vindt ook plaats in verband met een andere mijlpaal: die van vijftig jaar vlag en volkslied. Beide werden in 1976 op Aruba geïntroduceerd.

Tijdens het bezoek wordt stilgestaan bij de ontwikkeling die het land sinds 1986 heeft doorgemaakt. 18 maart is een nationale feestdag op Aruba, ook bekend als Dia di Himno y Bandera (Dag van het Volkslied en de Vlag).

Koning Willem-Alexander was in januari 2023 ook op Aruba. Toen werd hij vergezeld door koningin Máxima en prinses Amalia.