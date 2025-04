Koning Willem-Alexander is trots op Brandwondencentrum Beverwijk

Koning Willem-Alexander was woensdag onder de indruk van zijn bezoek aan het Brandwondencentrum in Beverwijk. Het bezoek stond in het teken van de zorg die het centrum biedt aan kinderen en volwassenen met brandwonden. De koning liet weten “trots” te zijn op het centrum.

Bij calamiteiten in het buitenland kan het centrum de ziekenhuizen in de regio ontlasten door patiënten over te nemen. Toen in maart bij een brand in een nachtclub in Noord-Macedonië bijna tweehonderd gewonden vielen, bood het centrum aan om patiënten over te nemen. Tijdens het bezoek vroeg de koning zich af of het team problemen ondervindt bij internationale patiënten.

Volgens de arts is een eventuele taalbarrière vaak goed te overbruggen met tolken en Google Translate. Het grootste gevaar zijn bacteriën die de patiënten meenemen en anderen extra ziek kunnen maken. In sommige gevallen kunnen die niet worden bestreden met normale antibiotica. Om verspreiding daarvan te voorkomen, draagt het personeel speciale pakken.

Groepsfoto

De koning sprak tijdens het bezoek onder anderen met een patiënt die in het brandwondencentrum kwam door een infectie van een vleesetende bacterie. Die kan grote en ernstige wonden veroorzaken, wat een speciale behandeling nodig maakt, net als een brandwond. Uiteindelijk moest de patiënt een huidtransplantatie ondergaan en een been laten amputeren. Volgens de koning heeft hij de impact van een dergelijke infectie van dichtbij gezien, wat indruk op hem maakte. “Als hij niet toch terug naar de dokter was gegaan, was hij dood geweest.”

Na afloop van het bezoek ging de koning op een groepsfoto op het helikopterdek. Daarna moedigde hij het personeel van het centrum nog een keer aan. “Iedere keer als ik lees dat jullie klaarstaan, weet ik dat de beste zorg er is. Ga zo door!”

Het Brandwondencentrum is onderdeel van het Rode Kruis Ziekenhuis (RKZ). Het centrum werd in 1971 geopend en was het eerste brandwondencentrum in Nederland. Inmiddels zijn er ook brandwondencentra in Groningen en Rotterdam.