Koning Willem-Alexander leert bij over zorg in Gorinchem

Koning Willem-Alexander heeft vrijdag een werkbezoek gebracht aan Rivas Zorggroep in Gorinchem. De koning zag en hoorde tijdens zijn bezoek over de passende zorg die de organisatie aanbiedt in de regio, zoals ziekenhuiszorg, revalidatiezorg, ouderenzorg, wijkverpleging en dagbesteding.

Willem-Alexander begon zijn middag op het toekomstige spoedplein in het Beatrixziekenhuis waar de huisartsenpost en de spoedeisende hulp geïntegreerd worden, zodat patiënten op één plek terecht kunnen. In verpleeghuis Het Gasthuis sprak hij vervolgens over het belang van informele zorg, zoals onder meer mantelzorg. De koning sprak daar ook met een cliënte en haar mantelzorger.

Daarna ging Willem-Alexander naar de Zorgcentrale Gorinchem en spraken medewerkers met hem over de coördinatie van zorg in de regio. Afsluitend vertelden onder anderen een huisarts en zorgverzekeraar onder meer wat er nodig is om in de toekomst betaalbare zorg te kunnen bieden.