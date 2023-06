Koning Willem-Alexander naar Spanje voor waterstofprojecten

Koning Willem-Alexander begint dinsdag aan zijn tweedaagse bezoek aan verscheidene waterstofprojecten in Spanje. De koning gaat naar de stad Madrid en naar de deelstaten Castilië-La Mancha en Andalusië. Bij een deel van het bezoek is ook de Spaanse koning Felipe van de partij. Minister Rob Jetten voor Klimaat en Energie vergezelt de koning.

Het bezoek aan Spanje staat volledig in het teken van waterstof. Spanje wordt volgens de Rijksvoorlichtingsdienst een belangrijke leverancier van groene waterstof in Europa. “Via Spaanse en Nederlandse havens kan waterstof vervolgens naar Noordwest-Europa worden geëxporteerd. Import- en exportcorridors binnen Europa dragen bij aan een sterkere leveringszekerheid”, aldus de RVD.

In zijn podcast Door de ogen van de Koning sprak koning Willem-Alexander ook over het belang van waterstof. “Op allerlei manieren kan waterstof een hele belangrijke rol spelen in onze schone energievoorziening in de toekomst die we echt nodig hebben, met de klimaatverandering en bijna 8 miljard mensen op deze wereld”, zei hij.

Afgelopen vrijdag was de koning nog bij Brightlands Chemelot Campus en industriepark Chemelot in Limburg, in het kader van waterstof. Ook opende hij in 2019 de waterstofinstallatie HyStock, sprak hij in 2021 op het congres Wind meets gas over het belang van waterstof en bracht hij onder meer bezoeken aan de TU Delft, de Rotterdamse haven en diverse projecten op de Noordzee (in 2022) om het hierover te hebben.