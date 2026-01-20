Koning Willem-Alexander naar WK veldrijden in Hulst

Koning Willem-Alexander gaat volgende maand naar het wereldkampioenschap veldrijden in Hulst. Op zondagmiddag 1 februari is hij aanwezig bij het veldrijden voor heren, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst.

Voorafgaand aan de wedstrijd spreekt de koning onder andere met de organisatie van de kampioenschappen en met vertegenwoordigers van de internationale wielerunie UCI en van de Nederlandse wielersportbond KNWU.

Na afloop heeft de koning een ontmoeting met de wereldkampioen en met de renners die de tweede en derde plek hebben behaald.

De 77e editie van het WK veldrijden vindt plaats van 30 januari tot en met 1 februari in het Zeeuwse Hulst.