Koning Willem-Alexander naar Zeewolde voor opening Koningsspelen

Koning Willem-Alexander gaat op vrijdagochtend 17 april naar Zeewolde voor de landelijke opening van de Koningsspelen. De koning bezoekt openbare basisschool Panta Rhei en ICB Kaleidoscoop, waar hij na het Koningsontbijt verschillende sport- en spelactiviteiten zal bijwonen.

Koningin Máxima is er volgens de aankondiging dit jaar niet bij. Het is vooralsnog niet bekend waarom de koningin verstek laat gaan. In 2023, 2019, 2018 en 2014 was zij er ook niet bij.

Het thema van de veertiende editie van de Koningsspelen is Iedereen plezier. De titel van het lied van kinderkoor Kinderen voor Kinderen waarmee de Koningsspelen worden ingeluid, is Ola ole olee. Deelnemende scholen bepalen zelf hoe zij de dag vormgeven.

De Koningsspelen zijn voor het eerst georganiseerd in 2013 in het kader van de inhuldiging van koning Willem-Alexander. De landelijke coördinatie is in handen van de Krajicek Foundation en de Cruyff Foundation.