Koning Willem-Alexander noemt Cyprus vuurtoren van Europa

Koning Willem-Alexander heeft dinsdag aan het begin van het staatsbezoek aan Cyprus benadrukt dat het land geografisch een belangrijke positie heeft voor Europa. Hij bedankte president Nikos Christodoulides voor zijn bijdrage aan “stabiliteit, veiligheid en onderling begrip in de regio”. Die is niet alleen voor Nederland, maar voor heel Europa van grote waarde, zei de koning in de tuin van het presidentieel paleis.

“Uw land is een kruispunt van culturen, een brug naar het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Een vuurtoren van Europa in het oosten van de Middellandse Zee. Syrië, Libanon, Jordanië, Israël, de Palestijnse Gebieden, Egypte; ze zijn uw buren. U weet wat er speelt. U kent de vele ingewikkelde uitdagingen, waaronder de noodzaak om migratiestromen beheersbaar te houden.”

De koning zei verder dat het “een groot plezier” was om een staatsbezoek te brengen aan Cyprus. Hij kijkt uit naar de verschillende onderdelen die de komende twee dagen op het programma staan.

Willem-Alexander en koningin Máxima werden eerder dinsdagochtend officieel verwelkomd door Christodoulides en zijn vrouw Philippa Karsera. Dat gebeurde met een ceremonie bij het presidentieel paleis.