Koning Willem-Alexander noemt tocht op Noordzee fantastisch

Koning Willem-Alexander vond de tocht “fantastisch” langs verschillende plekken op de Noordzee waar de energietransitie centraal staat. Dat laat de koning aan het einde van het programma weten aan alle aanwezigen.

De koning is “dankbaar” dat hij alles heeft kunnen zien en is blij dat deze transitie mogelijk is. Dat vertelt hij aan het eind van een rondetafelgesprek, waarbij ook de koning geregeld geïnteresseerde vragen stelde over groene energie.

De koning nam deel aan een tocht langs verschillende plekken op de Noordzee waar groene energie centraal staat. Zo voer de boot langs het Q13a-A-platform van Neptune Energy dat zich richt op groene waterstof, een windpark op zee van Vattenfall, BASF en Allianz en drijvende zonnepalen op zee van Oceans of Energy.