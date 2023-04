Koning Willem-Alexander ontbijt altijd aan tafel

Koning Willem-Alexander vindt ontbijten erg belangrijk. De vorst zit dan ook niet met een bord op de bank, maar eet altijd aan de ontbijttafel. Dat vertelde Willem-Alexander vrijdag in een gesprek tijdens de speciale Koningsspelen-aflevering van Zappsport op NPO 3.

“Ontbijt is altijd belangrijk, je kan het bijna vergelijken met je mobiele telefoon. Als de batterij leeg is, doet hij het niet”, zei de koning. “Daarom is het zo belangrijk om eerst te ontbijten om het batterijtje op te laden.”

Willem-Alexander eet zelf “echt aan de ontbijttafel”. Toen alle prinsessen nog thuis woonden was dat een cruciaal moment van de dag voor het gezin. “Maar helaas vliegen ze uit.”

De koning opende de Koningsspelen vrijdagochtend in een sportcentrum Deventer. Het evenement wordt sinds zijn inhuldiging in 2013 op basisscholen door het land georganiseerd om het belang van een goed ontbijt en sport te benadrukken.