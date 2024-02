Koning Willem-Alexander ontvangt boek over Raad van State

Koning Willem-Alexander heeft vrijdag een boek over de Raad van State in ontvangst genomen op Paleis Huis ten Bosch in Den Haag. Het boek heet ‘De Raad ontraadseld. Een klein vademecum van de Raad van State’. De koning is volgens de grondwet voorzitter van de Raad van State. Dit is een ceremoniële functie, hij is niet inhoudelijk betrokken.

De koning kreeg het boek uit handen van de auteurs, vicepresident Thom de Graaf en voormalig voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak Bart Jan van Ettekoven. De twee beschrijven in het boek “in heldere taal en op beknopte wijze de geschiedenis, de taken en de werkwijze van de Raad van State en de Afdelingen advisering en bestuursrechtspraak”, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst op Instagram. Daarbij wordt een foto gedeeld van het overhandigingsmoment.

Ook onder meer de plek van de Raad van State binnen de democratische rechtsstaat komt aan bod in het boek. De Raad van State heeft twee hoofdtaken: wetgevingsadvisering en bestuursrechtspraak. De vicepresident heeft de dagelijkse leiding.

Prinses Amalia trad op haar achttiende verjaardag toe tot de raad, koningin Máxima heeft sinds 2004 zitting in de Raad van State.