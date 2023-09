Koning Willem-Alexander ontvangt president Moldavië op paleis

Koning Willem-Alexander heeft maandag de president van de Republiek Moldavië op audiëntie ontvangen. President Maia Sandu en de koning ontmoetten elkaar aan het begin van de middag op Paleis Noordeinde in Den Haag.

Later op de dag heeft president Sandu op het ministerie van Algemene Zaken een ontmoeting met premier Mark Rutte. Tijdens hun ontmoeting zullen ze onder meer praten over de oorlog in Oekraïne en het Moldavische kandidaat-lidmaatschap van de Europese Unie.

Na de ontmoeting volgt een kort gezamenlijk persmoment en afsluitend een informeel diner.