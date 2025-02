Koning Willem-Alexander opent gerenoveerd hoofdkantoor DNB

Koning Willem-Alexander opent woensdagavond 26 maart in Amsterdam het vernieuwde hoofdkantoor van De Nederlandsche Bank (DNB). Het pand is na een renovatie van bijna vijf jaar begin dit jaar weer in gebruik genomen.

Voordat de officiële openingsceremonie in de stadstuin plaatsvindt, krijgt de koning eerst een rondleiding door De Nieuwe Schatkamer. In deze ruimte lag vroeger het Nederlandse goud opgeslagen. Tegenwoordig is de ruimte toegankelijk voor iedereen. Tijdens de rondleiding krijgt Willem-Alexander uitleg over onder meer de renovatie, de oprichting en de geschiedenis van DNB en een deel van de kunstcollectie. Aansluitend krijgt de koning te zien hoe bezoekers aan de hand van interactieve games meer kunnen leren over de economie en de rol van DNB hierin.

Het hoofdkantoor van De Nederlandsche Bank bevindt zich sinds de jaren vijftig aan het Frederiksplein in Amsterdam. Het gebouw was na een halve eeuw sterk verouderd, waardoor het gerenoveerd moest worden. Het gebouw is volgens de Rijksvoorlichtingsdienst na de renovatie “klaar voor de toekomst, duurzaam en open voor alle Nederlanders”. De goudvoorraad en het geld, die onder het gebouw lagen opgeslagen, zijn inmiddels verplaatst naar Zeist.