Koning Willem-Alexander opent Nationaal Holocaustmuseum

Koning Willem-Alexander opent zondag het Nationaal Holocaustmuseum in Amsterdam. Hij houdt een toespraak in de Portugese Synagoge en krijgt een rondleiding in het museum. Dat is vanaf maandag open voor publiek.

Het museum is gevestigd in de voormalige Hervormde Kweekschool en vertelt het verhaal van de Jodenvervolging in Nederland. Het realiseren van het museum had heel wat voeten in de aarde, zei directeur Emile Schrijver eerder deze week. “We hebben een enorme campagne gedraaid en 32 miljoen euro opgehaald. Een enorme hoeveelheid geld.” Vooral de grote bijdrage van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in 2017, namelijk 5,6 miljoen euro, was een “beslissend moment”. Hierdoor wilden meer partijen meedoen. “Ik kon laten zien dat de overheid meedeed. Dat heeft enorm uitgemaakt.”

Behalve de koning zijn ook demissionair premier Mark Rutte, demissionair staatssecretaris Fleur Gräper-van Koolwijk (Cultuur en Media) en demissionair staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) bij de opening aanwezig. Ook de Israëlische president Isaac Herzog woont de opening bij. Volgens het Joods Cultureel Kwartier, waar het museum onder valt, vertegenwoordigt Herzog onder meer de Nederlandse Holocaustoverlevenden die na de Tweede Wereldoorlog naar Israël emigreerden om daar een nieuwe toekomst op te bouwen.

De NOS zendt de opening van het museum live uit op NPO 1. In de avond is een terugblik te zien op NPO 2.