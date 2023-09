Koning Willem-Alexander opent tentoonstelling over corona

Koning Willem-Alexander opent vrijdag 29 september de expositie Nationaal stilstaan bij corona in het provinciehuis van Noord-Brabant. In deze tentoonstelling laten meer dan veertig mensen zien wat tijdens de pandemie de meeste indruk op ze heeft gemaakt.

Centrale vraag van de expositie is “bij wie sta jij stil?”. Verhalen uit de coronapandemie, onder meer over “saamhorigheid, dankbaarheid en liefde”, komen aan bod. De eerste Nederlandse coronabesmetting werd begin 2020 in het Noord-Brabantse Loon op Zand vastgesteld.

Bij de opening van de expositie zijn ook enkele kabinetsleden aanwezig. Het is nog niet bekend wie dat zijn. De opening wordt live uitgezonden bij de NOS. De tentoonstelling reist na Noord-Brabant langs verscheidene andere provincies.