Koning Willem-Alexander reikt Prijs voor Vrije Schilderkunst uit

Koning Willem-Alexander heeft woensdagochtend in het Koninklijk Paleis in Amsterdam de Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst 2022 uitgereikt. Winnaars Eva Spierenburg, Kenneth Aidoo en Iriée Zamblé ontvingen ieder een bedrag van 9000 euro.

Na de uitreiking opende Willem-Alexander de aan de prijs gekoppelde tentoonstelling waar niet alleen de werken van de drie winnaars, maar ook die van de twaalf overige genomineerden te zien zijn. De tentoonstelling is vanaf vrijdag 23 september tot en met 23 oktober geopend voor het publiek.

De Koninklijke Prijs is in 1871 door koning Willem III ingesteld als Koninklijke Subsidie voor Vrije Schilderkunst. Na Willem III is de prijs uitgereikt door opeenvolgende staatshoofden en Willem-Alexander zet deze traditie sinds 2013 voort. De prijs is bedoeld om jonge, talentvolle schilders tot 35 jaar aan te moedigen in hun werk als kunstenaar.