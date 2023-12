Koning Willem-Alexander spreekt ziekenhuispersoneel over toekomst

Koning Willem-Alexander heeft vrijdagmiddag het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht bezocht. Na een enthousiast onthaal door tientallen verpleegkundigen die de koning vanaf de balustrades boven de centrale hal toezwaaiden, begon de koning aan een rondleiding langs verschillende afdelingen. Daar hoorde hij meer over digitale innovaties die worden ingezet om onder meer de druk op de zorg te verminderen.

Eenmaal binnen begon het bezoek met een gesprek over hoe het Antonius de druk op de zorg het hoofd probeert te bieden. De koning vroeg zich af wat het uitgangspunt daarbij is: het verminderen van de eigen werkdruk of ook het verbeteren van de zorg voor patiënten. Het antwoord bleek een combinatie van beide, vertelde onder meer de voorzitter van de raad van bestuur van het ziekenhuis.

De rondleiding leidde de koning daarna naar een tot kantoor omgebouwde ziekenzaal, waar hij uitleg kreeg over het programma Zorg bij jou. Hiermee worden patiënten op afstand gemonitord waarbij ze zelf aangeven hoe het met ze gaat en of ze extra contact nodig hebben. Met deze vorm kunnen patiënten bijvoorbeeld eerder naar huis en kan er eventueel vroeg ingegrepen worden waardoor een opname wordt voorkomen.

Mission Impossible

Onder toezicht van opnieuw tientallen fotograferende verpleegkundigen die zich in de gangen hadden opgesteld, vervolgde de koning zijn route naar de afdeling oncologie. Daar werd hem verteld over Mission Impossible, een pilot waarbij verpleegkundigen de zorg zo hebben georganiseerd dat er meer tijd over is voor de patiënt. Patiënt Van Dijk vertelde de koning over zijn ervaringen met de pilot. De tevreden patiënt gaf de koning een doos met lekkernijen waaronder “een goed stukkie kaas” mee.

Op de spoedeisende hulp vertelden twee medewerkers de koning tot slot over Virtual Fracture Care, een app waarmee mensen met een “stabiele breuk” via een app zelf aan hun herstel werken. Het scheelt 2800 polibezoeken per jaar, stelde een medewerker. De koning vroeg zich wel af of mensen wel zitten te wachten op “een doe-het-zelfpakket”, maar volgens de verpleegkundige zijn ze doorgaans heel tevreden. “Juist omdat wij er ook zoveel vertrouwen in hebben”, stelde zij.

Na een gesprek met de aantredend directeur van de Nederlandse Zorgautoriteit en een aantal zorgverzekeraars, nam de koning opnieuw onder grote belangstelling van personeel, patiënten en bezoekers afscheid. Bij de auto drukte een man Willem-Alexander nog een kerstkaart in de hand, waar de vorst hem hartelijk voor bedankte.