Koning Willem-Alexander tankt gevechtsvliegtuigen bij in de lucht

Koning Willem-Alexander heeft woensdag een vlucht gemaakt in een tankvliegtuig. Na een uitgebreide briefing nam de koning plaats in de cockpit van een zogenoemd MRTT-vliegtuig voor een oefening boven de Waddenzee. Hij hielp bij het bijtanken van gevechtsvliegtuigen.

Vliegbasis Eindhoven ondersteunt onder meer bij crisisbeheersing, evacuaties, humanitaire missies en het bijtanken van vliegtuigen in de lucht. Dat laatste werd woensdagmiddag ten noorden van de Waddenzee geoefend met verscheidene gevechtsvliegtuigen, waaronder F16’s en F35’s.

Koning Willem-Alexander kwam woensdagochtend in zijn militaire uniform aan in Eindhoven, waar hij ‘zijn’ crew voor die dag bij aankomst groette met een saluut. Na een briefing over de controle van het vliegtuig, het voorstellen van zijn crew en het bespreken van de weersomstandigheden, kon het toestel vertrekken.

Het bijtanken gebeurt via speciale slangen, die uit de onderkant van het vliegtuig of uit de vleugels komen – afhankelijk van het vliegtuig dat komt tanken. Koning Willem-Alexander hielp de zogenoemde Air Refueling Operater (ARO) bij het bedienen van deze slangen, zo vertelt John. Hij is zelf ook werkzaam als ARO en luisterde in de cabine mee naar de gesprekken tussen de koning en de ARO naast hem. De slangen worden uitgeschoven en richting het jachtvliegtuig gestuurd. Daar ondersteunde Willem-Alexander de ARO bij. Veel van die gevechtsvliegtuigen worden ingezet bij de grenslanden van Oekraïne en Rusland. Door middel van bijtanken in de lucht hoeven deze vliegtuigen tussendoor niet te landen.