Koning Willem-Alexander terug in Nederland voor beëdigen minister

Koning Willem-Alexander heeft vrijdagmiddag op Paleis Huis ten Bosch de nieuwe demissionaire minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, Mariëlle Paul, beëdigd. De koning moest vanuit het buitenland terug naar Nederland komen voor de ontvangst.

Paul (VVD) volgt Dennis Wiersma op. Die vertrok vorige maand wegens vermeend grensoverschrijdend gedrag richting ambtenaren en een directrice van een school. Hij zou last hebben van woede-uitbarstingen. Hij erkende zelf ook dat hij soms te fel en te scherp was tegenover zijn ambtenaren.

De koning keerde terug vanuit het buitenland. Dat is af te leiden van de koninklijke standaard die donderdagmiddag nog niet te zien was op Paleis Huis ten Bosch. De vlag wordt gehesen als de koning op Nederlands grondgebied is. Het is niet bekend waar de koning, die momenteel een lege openbare agenda heeft, vandaan moest komen.

Het is niet de eerste keer dat de koning deze zomervakantie moest onderbreken voor een politieke kwestie. Eerder deze maand moest hij vanwege de val van het kabinet terug naar Nederland komen.