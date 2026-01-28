Koning Willem-Alexander trots op militairen na kritiek Trump

Koning Willem-Alexander is “trots” op de Nederlandse militairen die de afgelopen decennia hebben gediend in Afghanistan. Dat zei hij woensdag tijdens een bezoek aan een oefening van de luchtmacht op Schiphol. De koning reageerde daarmee indirect op kritiek van de Amerikaanse president Donald Trump, die vorige week zei dat NAVO-bondgenoten in Afghanistan de frontlinie zouden hebben gemeden.

Willem-Alexander stelde dat defensie in Nederland vaak klaarstaat om bij te dragen aan internationale veiligheid. “Het is natuurlijk extreem belangrijk in deze moeilijke tijd dat je samen met je bondgenoten iets kunt doen”, verwees hij naar de huidige internationale spanningen. De koning haalde als voorbeeld Afghanistan aan, waar 30.000 Nederlandse militairen actief zijn geweest.

“We hebben daar naast onze bondgenoten aan de frontlinie fantastisch werk verricht”, zei de koning, die vervolgens aanstipte dat 25 militairen het niet overleefden. “Velen merken nog dagelijks de psychische en fysieke klachten van hun verblijf in Afghanistan. Dat hebben we gedaan voor onze bondgenoten.”

De uitspraken van Trump leidden eerder tot felle kritiek in onder meer het Verenigd Koninkrijk en Nederland.