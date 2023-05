Koning Willem-Alexander viert jubileum Rijkswaterstaat mee

Koning Willem-Alexander is volgende week woensdag aanwezig bij de viering van het 225-jarig bestaan van Rijkswaterstaat in Fort Lent in Nijmegen. De vorst wordt welkom geheten door directeur-generaal Michèle Blom van Rijkswaterstaat, minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat en Jan Hendrik Dronkers, secretaris-generaal van Infrastructuur en Waterstaat.

De koning brengt er een spel onder de aandacht dat middelbare scholieren bewust moet maken van de uitdagingen rond klimaatverandering. Ook bezoekt Willem-Alexander een kennismarkt over de uitdagingen van klimaatadaptatie en een expositie over Rijkswaterstaat vroeger, nu en in de toekomst. Rijkswaterstaat presenteert vanwege het jubileum ook een onderzoeksprogramma dat de kennis over klimaatadaptatie in Nederland moet vergroten.

Rijkswaterstraat, de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, beheert en ontwikkelt de wegen, vaarwegen en wateren in Nederland en zet in op een duurzame leefomgeving.