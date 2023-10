Video: Koning Willem-Alexander vindt dat monarchie moet blijven

Koning Willem-Alexander vindt dat de monarchie moet blijven. De vorst gaf tijdens het gesprek met de pers op de laatste dag van het staatsbezoek aan Zuid-Afrika aan het “eens” te zijn met de stelling dat de monarchie moet blijven.

De koning herhaalde ook zijn eerdere zorgen over het feit dat het vertrouwen in instituties in Nederland, en dus ook de monarchie, is afgenomen. Daar moeten we “samen aan werken”, sprak Willem-Alexander.

Op het feit dat GroenLinks en PvdA in hun gezamenlijke verkiezingsprogramma de afschaffing van de monarchie willen zien, wilde de vorst geen commentaar geven. “Het staat elke partij vrij om een verkiezingsprogramma op te stellen in een democratie.”

Normaal

De koning zei eerder dit jaar al in de podcast Door de ogen van de Koning dat hij zich zorgen maakt over het dalende vertrouwen in instituties in Nederland. Dat daarbij ook het vertrouwen in de monarchie daalt, noemde hij normaal. “Ik zou de peilingen niet geloven als dat niet zo zou zijn.”

Wel erkende Willem-Alexander dat hij dingen “niet goed” heeft gedaan. Maar de koning zei ook dat hij vindt dat de manier waarop hij zijn ambt invult, door onder meer te vertegenwoordigen en aan te moedigen, de “enige lijn is die juist is”. “De monarchie is deel van de geschiedenis en deel van de identiteit van Nederland”, zei hij. “Naar eer en geweten doe ik elke dag mijn best om zo goed mogelijk Nederland te dienen.”

Vorige week werd bekend dat leden van GroenLinks en de PvdA afschaffing van de monarchie opgenomen willen zien in het gezamenlijke verkiezingsprogramma van hun partijen. Een wijzigingsvoorstel van die strekking werd op het verkiezingscongres met een kleine meerderheid (ruim 52 procent stemde voor) aangenomen. Voorstanders zeiden onder meer dat de monarchie en het principe van erfopvolging dat daarbij hoort “een verouderd systeem van ongelijkheid” is. Ook wezen ze op de vele miljoenen die jaarlijks naar het koningshuis gaan, het naziverleden van de overleden prins Bernhard en het koloniale verleden waaraan de Oranjes volgens een recent onderzoek een groot deel van hun vermogen te danken hebben.

In gesprek met de tv-verslaggevers sprak de koning nogmaals over het onderwerp. Hier gaven zowel hij en de koningin antwoord op de vraag wat ze van het standpunt van GroenLinks en de PvdA.