Koning Willem-Alexander: VN-baas is trots op Máxima

Volgens koning Willem-Alexander is VN-secretaris-generaal António Guterres “heel trots” op het werk van koningin Máxima. De vorst en Guterres hadden het woensdag tijdens de VN-waterconferentie in New York ook over de inzet van Máxima, die speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering voor ontwikkeling is.

Tijdens het gesprek ging het “uiteraard” over Máxima, vertelt Willem-Alexander aan het ANP. De koning zegt dat zij “heel goed en fanatiek” bezig is met haar werk. Daar was Guterres het volgens hem mee eens. “Hij is heel trots op haar.”

Zo zei de koning ook tegen de VN-baas dat ze in haar functie aan het werk is in Marokko. “Daar is hij heel goed van op de hoogte.”

De koningin is tot en met donderdag in Marokko. De reis staat in het teken van de ontwikkeling van digitale betalingssystemen.