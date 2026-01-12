Koning Willem-Alexander voorspelt WK-succes Nederland en Curaçao

Als het aan koning Willem-Alexander ligt, wordt het een mooie zomer voor de twee WK-deelnemers uit het koninkrijk. Dat liet de koning zich ontvallen tijdens de nieuwjaarsontvangst op het Koninklijk Paleis op de Dam in Amsterdam. Na een opsomming van de vele uitdagingen waar het land voor staat, noemde hij Nederland “een geweldige sportnatie”.

“Een land dat het deze zomer heel ver gaat schoppen tijdens het WK voetbal”, vervolgde Willem-Alexander, met naast zich onder meer koningin Máxima en zijn moeder prinses Beatrix. “Net als Curaçao.”

Over de herkomst van zijn voorspellende gaven wilde de koning niet al te veel prijsgeven. “U vraagt zich misschien af hoe ik dat zo zeker weet, gezien de onvoorspelbare toekomst die ik eerder besprak?”, grapte hij. “Sommige dingen die voel je gewoon.”

Curaçao wist zich afgelopen najaar voor het eerst ooit voor een WK voetbal te plaatsen, als kleinste land ooit. Op 14 juni debuteert Curaçao in Houston (Verenigde Staten) tegen Duitsland.