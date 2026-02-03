Koning Willem-Alexander waarschuwt voor rol van AI

Koning Willem-Alexander heeft tijdens een toespraak in het koninklijk paleis gewaarschuwd voor de toenemende rol van kunstmatige intelligentie. “De risico’s kennen we maar al te goed”, zei hij tijdens de uitreiking van de Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst 2026.

“Niet alleen binnen de kunsten, maar ook op andere terreinen, zoals de wetenschappen”, sprak Willem-Alexander het publiek toe. “Hallucinerende AI-tools kunnen zelfs met de erfenis van Einstein aan de haal gaan, zoals we onlangs hebben gezien. Het is altijd oppassen geblazen met chatbots aan het stuur.”

Volgens de koning biedt AI “buitengewone kansen”, maar zijn er ook zaken die mensen niet kunnen uitbesteden. “Ons kritisch denkvermogen”, gaf de koning als voorbeeld. “En in de kunsten, onze verbeeldingskracht.”

“Kunst is wezenlijk voor wie we zijn”, ging hij verder. “In deze tijd van grote turbulentie en onzekerheid in de wereld kan kunst ons helpen houvast en betekenis te vinden. Troost en moed. Bewondering en inspiratie. En misschien wel het allerbelangrijkste: verbinding met elkaar. Ieder mens hunkert daarnaar.” Dat verlangen kan kunstmatige intelligentie volgens de koning nooit vervangen.