Koning Willem-Alexander zet ‘evacuatie’ in gang

Koning Willem-Alexander heeft dinsdag een bezoek gebracht aan de recent aangelegde Rottemerentunnel in de verlengde A16 ten noordoosten van Rotterdam. Daar testte hij eigenhandig het veiligheidssysteem.

Gekleed in oranje veiligheidsjas en -broek en blinkende gele laarzen werd de koning door weginspecteurs van Rijkswaterstaat afgezet bij het nog niet voltooide traject. De 11 kilometer lange tunnel, die eind dit jaar moet opengaan, moet de wegen in de regio ontlasten, iets wat Willem-Alexander direct aan den lijve ondervond. Hij moest namelijk door de file naar het bouwterrein.

De koning en de meegereisde minister van Infrastructuur Barry Madlener kregen al lopend over de nog lege rijbanen een toelichting op de aanleg, duurzaamheid en veiligheid van de tunnel. Zo kreeg de vorst een kijkje bij een van de vele nooduitgangen en werd een uitwijklocatie van de meldkamer bezocht die dienst doet als het hoofdgebouw in Rhoon niet gebruikt kan worden.

Verkeerslichten

Hier kreeg Willem-Alexander meer uitleg over het veiligheidssysteem dat straks continu bewaakt wordt door Rijkswaterstaat. Medewerkers van de verkeersleiding krijgen nu nog training om bij calamiteiten de juiste stappen te kunnen nemen. De koning mocht het zelf ook proberen en zette met een druk op een aantal knoppen een ‘evacuatie’ in gang. Door de handelingen van de koning gingen onder meer de verkeerslichten op rood en de slagbomen omlaag.

Het werkbezoek werd afgesloten met de bezichtiging van een nabijgelegen viaduct in de A16 bij het Terbregseplein, dat onderdeel is van de vervangings- en renovatieopgave. Dit viaduct is opgebouwd en geplaatst zonder dat het reguliere verkeer er grote hinder van ondervond.