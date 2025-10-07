Koning Willem-Alexander ziet gijzelingsoefening op schip

Koning Willem-Alexander heeft dinsdagochtend in Schiedam een bezoek gebracht aan de jaarlijkse internationale oefening Autumn Waves, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. De oefening van Noord-Europese maritieme Special Operations Forces (SOF) is samen met België georganiseerd.

De koning was getuige van een interventie aan boord van een schip waarbij de bemanning werd gegijzeld. Hij sprak aan boord met het team van trainers en begeleiders over het doel van de oefening. Na de oefening bezocht de koning de Admiraliteitsraad, het hoogste overlegorgaan van de Koninklijke Marine.

De oefening wordt zowel in Nederland als in België uitgevoerd. Polen neemt dit jaar voor het eerst deel en Finland doet naar alle waarschijnlijkheid in 2027 mee.