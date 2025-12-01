Koning Willem-Alexander ‘zo dankbaar’ om in Suriname te zijn 

De Surinaamse president Jennifer Simons heeft koning Willem-Alexander en koningin Máxima officieel verwelkomd in Suriname. Met een welkomstceremonie werd het koningspaar maandagochtend lokale tijd, het is in Suriname vier uur later, ontvangen bij het presidentieel paleis in Paramaribo. De koning zei daarbij tegen de president dat hij “zo dankbaar” was om in Suriname te zijn.

Nadat onder meer de volksliederen van beide landen hadden geklonken en zij op de rode loper de delegaties aan elkaar hadden voorgesteld, werd het koningspaar nogmaals welkom geheten, dit keer door Surinaamse en Nederlandse schoolkinderen die zich bij het paleis hadden verzameld. De kinderen zwaaiden met Nederlandse en Surinaamse vlaggetjes. De koning begroette de kinderen hartelijk en wenste hen enthousiast een goedemorgen.

Het koninklijk paar, president Simons en haar echtgenoot Glenn Geerlings poseerden kort daarna voor de officiële foto op het bordes van het paleis. De koning schudde daarbij nog eens stevig de hand van president Simons en sprak woorden van dankbaarheid. De koning, koningin Máxima, de president en haar echtgenoot trokken zich daarna terug in het paleis voor een tête-à-tête, gevolgd door een delegatiegesprek met de Surinaamse en meegereisde Nederlandse ministers.

De koning en president Simons zullen na afloop ieder een korte persverklaring afleggen.