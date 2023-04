Koning Willem-Alexander zou graag aan teamsport doen

Als koning Willem-Alexander een Olympische sport moest kiezen om te beoefenen, dan zou het een teamsport zijn. De koning vindt de samenwerking in teamverband erg mooi. Dat zei de vorst vrijdag in een kort interview tijdens de speciale Koningsspelen-aflevering van Zappsport op NPO 3.

“Het mooie is dat je een schakel bent”, legde Willem-Alexander zijn keuze voor teamsport uit. “Je kunt ook de teleurstelling samen opvangen.”

De koning beantwoordde tijdens het interview van presentatoren Ron Boszhard en Britt Dekker vragen die jonge kijkers hadden ingestuurd. Een kind vroeg Willem-Alexander om tips voor zenuwen bij een sportwedstrijd. De koning gaf als advies de zenuwen juist te benutten. “Ik ken het gevoel dat je zenuwachtig bent als er heel veel mensen kijken.” De zenuwen kun je als “prikkel” gebruiken om het nog beter te doen, zei hij. “En mensen kijken alleen maar om jou te zien sporten, niet om je een fout te zien maken.”

Zelf sport Willem-Alexander ook graag, maar hoewel hij graag naar voetbal kijkt, is hij “minder een balpersoon”. Zo doet de koning liever aan schaatsen of hardlopen. “Maar als je accepteert dat je er niet zo goed in bent, kun je er nog wel plezier in hebben.”