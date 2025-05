Koning woont honderdste congres van burgemeesters bij

Koning Willem-Alexander opent op dinsdag 17 juni de honderdste editie van het jaarcongres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) dinsdag bekendgemaakt. De bijeenkomst vindt plaats in het Klokgebouw in Eindhoven.

Sinds 1918 organiseert de VNG voor haar leden een jaarcongres inclusief een algemene ledenvergadering. Deze traditie is inmiddels uitgegroeid tot een tweedaags evenement waar ruim 3000 burgemeesters, wethouders, raadsleden en andere gemeentelijke partijen elkaar ontmoeten. Ook staan zij met elkaar stil bij de grote maatschappelijke thema’s waarbij gemeenten een belangrijke rol vervullen.

Tijdens deze jubileumeditie met als thema ‘Samen maken we de toekomst’ is er aandacht voor de vraag hoe gemeenten elkaar kunnen versterken en vernieuwende oplossingen kunnen vinden voor de grote maatschappelijke opgaven. Na de openingshandeling houdt Willem-Alexander een toespraak en woont hij een deel van het plenaire programma bij. De VNG is de belangenorganisatie en het kennisplatform voor alle Nederlandse gemeenten.