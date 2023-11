Koning woont in Luxor Theater jaarlijks korpsconcert bij

Koning Willem-Alexander heeft woensdagavond in het Luxor Theater in Rotterdam het korpsconcert in het teken van 50-jarig jubileum van de UK/NL Amphibious Force bijgewoond. Het Korps Mariniers deelde op X foto’s van de bijeenkomst.

De Marinierskapel der Koninklijke Marine en Tamboers en Pijpers van het Korps Mariniers geven elk jaar één gezamenlijk concert. Dit jaar staat vormde het optreden het sluitstuk van het UK/NL-jubileum. In zowel het Verenigd Koninkrijk als Nederland werd op meerdere manieren aandacht besteed aan de Brits-Nederlandse samenwerking.

Ook het concert was woensdag een coproductie, waarbij de Nederlandse Marinierskapel en Tamboers en Pijpers met de Britse Royal Marines Band en Royal Marines Corps of Drums optraden. Koning Charles III was in maart aanwezig bij de opening van het jubileumjaar.