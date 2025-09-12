Koning zet kroontje op jubileumtaart toeleverancier bakkerijen

Koning Willem-Alexander heeft vrijdag tijdens een bezoek aan de jubilerende Koninklijke Zeelandia Groep in Zierikzee een kroontje op de taart geplaatst. De koning bezocht de Zeeuwse producent van ingrediënten voor brood- en banketbakkerijen omdat het 125 jaar bestaat.

De locatie in Zierikzee is de grootste productielocatie van Zeelandia. In de fabriek kreeg hij een rondleiding en sprak hij met medewerkers over de toekomst, innovatie en de rol die het bedrijf speelt in de internationale bakkerijsector. Hij bracht ook een bezoek aan de expositie 125 jaar Zeelandia.

Zeelandia werd in 1900 opgericht door Herman Johan Doeleman en begon met een recept voor beschuitgelei. Het familiebedrijf groeide uit tot een internationale onderneming met inmiddels ruim drieduizend medewerkers. Het bedrijf is actief in meer dan honderd landen. Sinds 1950 draagt Zeelandia het predicaat Koninklijk. Prinses Beatrix bezocht het bedrijf al eens in 1993.