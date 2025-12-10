Koning ziet handbalsters doorstomen naar halve finale op WK

Koning Willem-Alexander heeft woensdag in Rotterdam Ahoy gezien hoe de Nederlandse handbalsters in de kwartfinale van het WK met 28-23 wonnen van Hongarije. Hierdoor gaat Oranje door naar de halve finale, waar het vrijdag tegen regerend olympisch- en Europees kampioen Noorwegen speelt.

Willem-Alexander zat tijdens de wedstrijd naast oud-international Tess Lieder op de tribune. Zij werd in 2019 met Oranje wereldkampioen. Voorafgaand aan de wedstrijd gooide de koning zelf ook een balletje, zo was te zien op foto’s.

Handbalster Angela Malestein (32) zei eind november in De Telegraaf dat het haar zou tegenvallen als de koning niet zou komen kijken naar een wedstrijd op het toernooi in eigen land. “Ik hoop dat koning Willem-Alexander komt kijken. In 2016 was hij aanwezig tijdens de Olympische Spelen in Rio en vorig jaar bij de Spelen van Parijs kwam hij samen met koningin Máxima en prinses Amalia ook langs. Toen hebben we zelfs nog even met ze kunnen praten over het toernooi, want ze kwamen ook even naar de kleedkamer”, zei de routinier tegen de krant. “Dat was echt bijzonder en ik hoop ze in Ahoy weer te zien. Het zou me zelfs een beetje tegenvallen als ze niet komen.”