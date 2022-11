Koning ziet ‘mooie, oude traditie’ in omgekeerde Nederlandse vlag

Koning Willem-Alexander ziet de parallel van de omgekeerde driekleur en mensen die de noodklok luiden vanwege diverse crises, zoals de stikstofcrisis. De laatste tijd wordt een Nederlandse vlag vaak ondersteboven gehangen als protest tegen onder meer het regeringsbeleid, bijvoorbeeld door boeren.

In het gesprek met de media, na afloop van het staatsbezoek aan Griekenland woensdag, legt de koning uit dat hij er juist “een hele mooie, oude traditie” in ziet. “Het is een heel oud gebruik uit de scheepvaart. Als een schip in nood is, dan hang je de vlag ondersteboven zodat mensen begrijpen dat je in nood bent.”

“Ik zie daar de parallel wel mee van mensen die voelen dat ze in nood zijn en op die manier dit oude gebruik uit de scheepvaart weer naar boven halen”, vervolgt Willem-Alexander. “Dus ik denk dat het een hele mooie, oude traditie is in Nederland om aan te geven dat je in nood bent.”