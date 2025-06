Koning ziet nog veel kansen in samenwerking met Tsjechië

Als het aan koning Willem-Alexander ligt, dan blijven Nederland en Tsjechië nog lang en op verschillende gebieden met elkaar samenwerken. In zijn toespraak bij het staatsbanket ter ere van het staatsbezoek aan het land roemde hij de huidige relaties tussen beide landen en noemde hij het bezoek “een uitgelezen kans om te verkennen wat we samen nog meer kunnen doen”.

De koning benoemde de verbondenheid tussen beide landen “als NAVO-bondgenoten, EU-partners en vrienden”. Ook sprak hij over de samenwerking tussen beide landen in de steun aan Oekraïne en de manier waarop de aanvoer van gas via de terminal in de Nederlandse Eemshaven Tsjechië minder afhankelijk heeft gemaakt van Russisch gas.

Willem-Alexander zei ook dat Nederland “met bewondering en respect” kijkt naar de Tsjechische “prestaties in de maakindustrie”. Waar de Tsjechen van oudsher bekendstaan om hun “gouden handen”, heeft Nederland “een sterke handelstraditie en veel ervaring in het scheppen van een gunstig ecosysteem voor hightech en innovatie”, zei hij. “Stelt u zich eens voor wat er mogelijk is als we beide tradities samenbrengen. Samen kunnen we Europa en de wereld versteld doen staan!”

Eerste staatsbezoek

Dat dit bezoek het eerste staatsbezoek van Nederland aan Tsjechië is, noemde de koning in zijn toespraak “nauwelijks te geloven”. “Want er is een diepe en langdurige verwantschap tussen onze beide landen”, zei hij.

Na het staatsbanket neemt Willem-Alexander weer afscheid van president Pavel en zijn vrouw, omdat hij door de val van het kabinet eerder terugkeert naar Nederland. Koningin Máxima zal het bezoek donderdag op de tweede en tevens laatste dag alleen afronden.