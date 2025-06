Koning: zonder samenwerking blijft artikel 1 een lege huls

“Artikel 1 is een prachtig artikel, maar blijft een lege huls als we er niet samen aan werken om dit land vrij te maken van discriminatie.” Dat zei koning Willem-Alexander donderdag bij het Nationaal Congres tegen Discriminatie en Racisme (NCDR). De koning zei het belangrijk te vinden om blijvend aandacht te geven aan het onderwerp, “zodat we er echt aan kunnen werken om discriminatie uit dit land te verbannen”.

De koning deed zijn uitspraken nadat hij bij de opening van het congres een boek in ontvangst had genomen over de impact van discriminatie en racisme. Hij kreeg het boek, Stemmen die verbinden, van Rabin Baldewsingh, de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme. Die noemde de koning bij het overhandigen van het boek “mijn held”, omdat het kabinet eerder dit jaar besloot om het instituut te verlengen tot 2029.

De koning woonde bij het congres in Nieuwegein de openingstoespraak bij van demissionair minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Judith Uitermark. Ook luisterde hij naar een speech van Ferda Ataman, de federale onafhankelijke commissaris tegen discriminatie in de Bondsrepubliek Duitsland. Later woont hij een deelsessie bij waar aanwezigen ervaringen met racisme en discriminatie op terreinen als de arbeidsmarkt, onderwijs, cultuur en veiligheid delen.