Koningen benadrukken vriendschap in toespraak staatsbanket België

Koning Willem-Alexander en de Belgische koning Filip hebben dinsdagavond tijdens hun toespraken bij het staatsbanket in Brussel benadrukt dat Nederland en België nog altijd nauw met elkaar verbonden zijn. Maar zij stelden allebei ook dat de twee landen op sommige vlakken van elkaar verschillen. De koningen riepen tijdens hun toespraken in het Kasteel van Laken op om die verschillen te koesteren en hiervan te leren.

“Voor Nederland is de vriendschap met België een anker in een wereld vol onzekerheden”, sprak koning Willem-Alexander. De twee landen zijn volgens de koning “van oudsher nauw verwant en verweven”. Zo behoren onze krijgsmachten “tot de meest geïntegreerde ter wereld” en delen we ambassades, legde hij uit. “En vooruit, we delen een wereldkampioen Formule 1, wiens wieg tenslotte in Hasselt stond.” Ook werken we samen aan “specifieke opgaven”. “Zoals drugscriminaliteit via de havens van Rotterdam en Antwerpen.”

De buurlanden verschillen echter wel van elkaar, benoemde koning Willem-Alexander. Dat prikkelt ons “om beter te kijken en beter te luisteren”, stelde de koning. “En eventuele vooroordelen tegen het licht te houden. Want zeg nou zelf: de Hollandse lunch met een broodje kaas en een glas karnemelk heeft toch werkelijk ook zijn voordelen.”

Dierbare buren

Ook de Belgische koning Filip benadrukte de verwantschap tussen de twee landen en koningshuizen. “In deze turbulente tijden waar op internationaal vlak de kaarten stevig door elkaar worden geschud, is het hartverwarmend om onze dierbare buren en vrienden te gast te hebben.”

Nederland en België hebben samen geschiedenis geschreven, sprak de Belgische koning, “zowel cultureel, economisch als maatschappelijk.” Maar de verschillen tussen de twee landen zijn soms “gewoon zichtbaar”. “Waar jullie, Nederlanders, eerder strategisch zijn, waardoor jullie een grotere openheid naar verre horizonten ontwikkeld hebben, zijn wij eerder tactisch. Wij hebben misschien meer aandacht voor eenieders gevoeligheden omdat wij voortdurend te maken hebben met onze verscheidenheid. Het lijkt mij dat de twee methodes zeer nuttig zijn, zelfs complementair. En dat we veel van elkaar kunnen leren.”

Het Nederlandse koningspaar brengt een driedaags staatsbezoek aan België, waarvan de eerste dag wordt afgesloten met het staatsbanket. Dit is het zevende staatsbezoek dat Nederland aan België brengt. Aanleiding is onder meer het feit dat zowel koning Willem-Alexander als koning Filip dit jaar tien jaar op de troon zit.