Koningin als reservist zorgt voor piek in interesse voor Defensie

Het nieuws dat koningin Máxima zich heeft aangemeld als reservist bij de Koninklijke Landmacht heeft ervoor gezorgd dat meer mensen online op zoek zijn gegaan naar informatie over het werk bij Defensie. Dat laat een woordvoerder desgevraagd weten aan het ANP.

Op 3 februari, de dag waarop bekend werd dat Máxima de opleiding tot reservist is gaan volgen, steeg het aantal bezoekers op de site werkenbijdefensie.nl naar 48.000. De dag daarna was dat met 51.000 nog meer. Volgens Defensie bezoeken normaal gemiddeld 25.000 gebruikers per dag de site.

Specifiek de vacaturepagina voor reservisten werd op 3 en 4 februari 22.707 keer bezocht, waar dat in januari gemiddeld 1870 keer per dag was. De impact was ook de rest van de week merkbaar, want van 3 tot 9 februari werd een toename van 40 procent in het aantal bezoekers van de site gemeten.

‘Máxima-effect’

Ook op Google was het ‘Máxima-effect’ merkbaar. Volgens Defensie werd de zoekterm “reservist worden” op 3 en 4 februari 4282 keer ingevoerd, terwijl dat in heel januari 964 keer was.

Defensie zegt dat dit alles “een positief effect op de conversie” had. De woordvoerder laat weten dat het aantal aanmeldingen voor een voorlichtingsbijeenkomst, contactaanvragen en sollicitaties in de betreffende week met 30 procent is gestegen.

Defensie benadrukt dat nog niet te zeggen is of deze extra aandacht voor het werk als reservist leidt tot meer reservisten. “Dat is iets voor de langere termijn. De extra aandacht voor reservisten door de aanmelding van de koningin is voor Defensie een mooie bijkomstigheid”, aldus de woordvoerder.