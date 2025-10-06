Koningin Camilla bedroefd om overlijden schrijfster Jilly Cooper

Koningin Camilla is “erg bedroefd” over het overlijden van de Britse schrijfster Jilly Cooper, schrijft de koningin op Instagram. Cooper is zondagochtend op 88-jarige leeftijd overleden na een val.

“Slechts weinig schrijvers worden een legende tijdens hun leven, maar Jilly was er een”, schrijft Camilla. “Ze creëerde een geheel nieuw literair genre en maakte het haar eigen gedurende een carrière die meer dan vijf decennia omspande.” Ook kende de koningin Cooper persoonlijk. “Ze was een heerlijk geestige en meelevende vriendin voor mij en vele anderen”, aldus Camilla.

“Moge haar hiernamaals gevuld zijn met onmogelijk knappe mannen en toegewijde honden”, sluit de koningin haar bericht af. Cooper was vooral bekend van de Rutshire Chronicles, een boekenreeks over rijke families in de fictieve gemeente Rutshire in de Cotswolds. De boeken staan bekend om hun seksuele verhaallijnen en expliciete scènes. Ook was de schrijfster een groot hondenliefhebber.